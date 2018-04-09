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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli TEM'de zincirleme kaza 3 yaralı

Kocaeli TEM'de zincirleme kaza 3 yaralı

Kaza yerinden ilk görüntüler

( KOCAELİ )- Yolcu otobüsü, tır ve otomobiller birbirine girdi KOCAELİ

Trafik Kazası Zincirleme Kaza Yolcu Otobüsü 


- TEM Otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde meydana gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı. Kaza TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yolcu otobüsü, 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ayrıntılar gelecek.
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