Kocaeli TEM'de zincirleme kaza 3 yaralı



- TEM Otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde meydana gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı. Kaza TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yolcu otobüsü, 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ayrıntılar gelecek.

