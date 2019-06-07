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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

Kocaeli TEM'de bayram dönüşü yoğunluğu havadan görüntülendi

Trafik yoğunluğunün havadan görüntüsü

Güzergah Trafik Yoğunluğu 

-Trafikten detaylar
-Araçlardan detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde seyir halinde olan sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Trafikte oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor. Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.
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