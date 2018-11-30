Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü Haberi

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( KOCAELİ - EK) KOCAELİ



- Kocaeli’de sıcakların düşmesi sonrası başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli’de sıcakların düşmesi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerde yağmur etkisini hissettirirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe ilçesi başta olmak üzere şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı öğle saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Kar yağışının etkili olduğu bölgede iş makineleri ile yolları açan ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, trafiğin aksamasını engelledi.

