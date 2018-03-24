Kocaeli'nin yemekleri görücüye çıktı

-Başkan'ın konuşması

-Yemekten görüntü

-Detay



( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kocaeli mutfağına ait 148 yemek tarifinin yer aldığı ‘Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri’ adlı kitap düzenlenen programla tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Kocaeli’ne özgü 148 yemek tarifinin bulunduğu ‘Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri’ kitabı düzenlenen program ile tanıtıldı. Antikkapı restoranda yapılan tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve davetliler katıldı.

Kocaeli’nin 5 bin yıllık bir tarihi olduğuna değinen Başkan Karaosmanoğlu, “Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir şehrin zenginliği parayla olmaz.Zenginliğin parayla mülke olmadığını biliyoruz. Kocaeli Türkiye’nin en zengin ili. Ama zenginliğimiz parayla değil. Başkanımızın da ifade ettiği gibi, tarihe kayıtlı 5 bin yıllık bir mazisi var, bir geçmişi var bu yaşadığımız kentin. Coğrafyası dünyanın en güzel coğrafyası. Burada Karadeniz ilkimi, Akdeniz iklimi, Karadeniz’in bütün bitkisel özellikleri, Akdeniz’in bitki örtüsünü bu bilge şehrimizde görmek mümkün” dedi.

Yemeklerin tarifinin okuyarak tanınmayacağını belirten Karaosmanoğlu, “Yöresel yemeklerimiz sadece Anadolu’dan buraya göç eden kardeşlerimizin yemekleri değil. Adana’nın kebabı gibi, Antep’in baklavası gibi Kocaeli’nin de çok güzel yemekleri var. İşte bu kitabımızda bunları yazıyoruz. Ama bir kitabı okuyarak, tarifine bakarak ama en azından bir köyümüze gidip, Mancarlı Pide’yi yemeden tarifiyle Mancarlı Pide’yi tanıyamayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuklara kitapta yer alan yemekler ikram edildi.

