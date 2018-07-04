Kocaeli’ne yerleşen Rus gelin, belediye başkanından ilginç istek

-- Ziyartte konuşmalardan görüntü

-- Başkan Karaosmanoğlu'nun ezan okuması

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( KOCAELİ )- Belediye başkanı, Rus gelinin bebeğinin kulağına ezan okudu KOCAELİ



- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ABD’den 3 yıl önce gelerek Kocaeli’ne yerleşen Rus gelinin ricası üzerine 7 aylık bebeğinin kulağına ezan okutarak "Volkan" adını verdi. Eşi Elçin Babaeva ile birlikte 3 yıl önce Kocaeli’ne gelen Rusya vatandaşı Natalia Babaeva, Körfez İlimtepe Mahallesi’ne yerleşti. Burada hayatına devam eden Natalia Babaeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları olan KO-MEK’e giderek Türkçe’yi öğrenerek birçok branşta da eğitim aldı. 7 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Natalia Babaeva, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rus gelin Babaeva’nın isteğini kırmayan Başkan Karaosmanoğlu, 7 aylık bebeğin kulağına ezan okuyarak “Senin adın Volkan” dedi.

Bebeğinin kulağına ezan okunduğu sırada oldukça duygulanan Rus gelin Natalia, gözyaşlarına hâkim olamadı. İsmini kulağına fısıldadığı bebekle yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, “Allah bu güzel evladımızın dinine, vatanına, milletine hayırlı bir insan olmasını nasip etsin, salih kullarından eylesin inşallah. Son derece mutlu oldum. Umarım bundan sonra da kurslarımıza devam edersiniz” dedi.

Bu isteğin Başkan tarafından memnuniyetle kabul edildiğini aktaran Natalia Babaeva, “Bugün buraya bebeğimin kulağına ezan okunması maksadıyla geldik. Buraya geldiğimde dil bilmiyordum, kimseyi de tanımıyordum. Adeta yapayalnızdım. KO-MEK’i tanımamla hayatım değişti. Yalnızken, birden kocaman bir ailem oldu. Bana burada çok sahip çıktılar. Her sorunumunda yanımda oldular. İkinci oğlum dünyaya gelince ona mevlit yaptılar, mevlit şekerlerini kursiyer arkadaşlarım yaptı. Bana ve oğluma mevlit elbiseleri diktiler. Orada herkes gelip beni tebrik etti, oğluma hediyeler getirdiler. Bu benim geldiğim yerlerde rastlanan bir durum değil. Böyle bir sevgi belki de dünyanın hiçbir yerinde yok” diye konuştu.

Dinledikleri karşısında oldukça mutlu olan Başkan Karaosmanoğlu ise KO-MEK’in bir eğitim kurumunun yanı sıra büyük bir aile olduğuna dikkat çekti. Kimsenin bu kentte yalnız olmadığını, Büyükşehir Belediyesi’nin kurumlarıyla her zaman hizmet başında olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “KO-MEK’te yaşadıklarınız beni çok sevindirdi. Kurs yöneticilerimize bu anlamlı davranışları için teşekkür ederim. Size de ailenizle birlikte bu güzel kentte mutluluk ve huzur içinde yaşamanızı temenni ederim” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Karaosmanoğlu konuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

