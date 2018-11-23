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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - KOCAELİ

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - KOCAELİ

- Kocaeli Adliyesi'nden görüntü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - Şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Kocaeli , İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'daki operasyonda gözaltına alınan 10'u muvazzaf 16 askeri personelden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli , İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Akalan Terör Örgütü Askeri Personel Trol 

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