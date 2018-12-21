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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - İSTANBUL

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - İSTANBUL

- Kocaeli Adliyesi'nden görüntü - Şüphelilerin adliyeye sevki Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması - Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 askeri personel adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli , İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 18 kişiden 12 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli , İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Karya Akalan Akkale Askeri Personel Trol 

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