Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

- Kocaeli Adliyesi'nden genel görüntü - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli , İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 27 Kasım'da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli , İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişiyi gözaltına almıştı.Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.