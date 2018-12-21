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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Akalan Akkale Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11’i aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 20 şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş illerinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 20 zanlından 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan 12’si işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan 2 şahısın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (M
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