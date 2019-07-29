Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu - KOCAELİ

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu - Kredi notu düşük vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye gönderildi.Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kredi notu düşük kişilere kredi verme vaadiyle ve konteyner satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da 26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Bir kişi emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flaş bellek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Cep Telefonu Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı