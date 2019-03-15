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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - KOCAELİ İzle

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - KOCAELİ İzle

- Zanlıların görüntüsü - FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendiKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli , İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Akalan Akkale Askeri Personel 

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