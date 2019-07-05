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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu İzle

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu İzle

- Kocaeli Adliyesi'nden genel görünüm - Şüphelilerin sevk edilmesi - FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapmasında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 13 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri daha önce açığa alınan 4 astsubay ile 4 eski askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kocaeli Adliyesine getirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli , İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Askeri Öğrenci Yakalama Kararı Trol 

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