Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu İzle
- Kocaeli Adliyesi'nden genel görünüm - Şüphelilerin sevk edilmesi - FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapmasında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 13 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri daha önce açığa alınan 4 astsubay ile 4 eski askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kocaeli Adliyesine getirildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli , İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
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