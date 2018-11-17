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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
(KOCAELİ- Kocaeli'de talaş yüklü tır, hızlı tren köprüsünde devrildi

(KOCAELİ- Kocaeli'de talaş yüklü tır, hızlı tren köprüsünde devrildi

- Olay yerinden görüntü

Hastane Hızlı Tren Tır Dorsesi Trol 

-- Kaza yapan araçtan görüntü
-- Görgü tanıklarının açıklaması
-- Detay

- Tırda yüklü talaşlar tren yoluna boşaldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tır, hızlı tren köprüsü üzerine yan yatması sonucu dorsede yüklü olan talaş malzemeleri tren yoluna döküldü. Olay 14.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke Limanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Ezer idaresindeki 41 VP 299 plakalı ağaç talaşı yüklü tır, Hereke limanı çıkışında kontrolden çıkıp, hızlı tren yolu köprüsü üstünde devrildi. Köprü bariyerlerinde asılı kalarak parçalanan tır dorsesinde yüklü talaş malzemelerinin tren yoluna döküldüğü kazada sürücü Ezer, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, dökülen talaşlar nedeniyle kapanan tren yolunda demiryolu ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa bir süre tedbir amaçlı tren geçişine kapanan yol, ekiplerinin dökülen malzemeyi kaldırması sonucu yeniden tren ulaşımına açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-
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