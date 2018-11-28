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( KOCAELİ ) Kocaeli'den yürek burkan görüntüler... Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki göçükte yaralan işçi: "Benim orada 3 kardeşim ölmüş, ben buraya neden geldim” KOCAELİ



- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün çökmesi sonucunda yaşanan feci kazada yaralanan işçi ambulansa binmek istemeyerek, “Benim orada 3 kardeşim ölmüş ben buraya neden geldim. Beni bırakın, benim üç tane kardeşim, babam orada” diyerek fenalık geçirdi. Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışmaları sırasında viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. 7 nolu viyadüğe yerleştirilen beton bloğun çökmesi sonucunda meydana gelen feci kazada göçük altında kalan 3 işçinin kurtarma çalışmaları devam ederken, göçükte hafif yaralanan işçilerden birisi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilirken babası ve kardeşlerinin göçük altında olduğunu söyleyerek, ambulansa binmek istemediği ifade etti.

Fenalık geçiren işçi, kardeşlerini ve babasını kurtarması gerektiğini belirterek, “Benim orada 3 kardeşim ölmüş ben buraya neden geldim. Beni bırakın. Benim üç tane kardeşim, babam orada” dedi.

Ekipler, yaralı işçiye kardeşlerinin ve babasının kurtarılacağını söyleyerek kendisini sakinleştirildi. Sakinleştirilen işçi daha sonra ambulansa bindirildi. (MK

