( KOCAELİ - ÖZEL - HD) Kocaeli’den “Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun" kampanyasına destek- Kocaelili ebeveynler “Parklara güvenlik kamerası konulsun” dedi KOCAELİ



- İhlas Medya Grubu’nun başlattığı “Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun" kampanyasına destek veren Kocaelili vatandaşlar, belediyelere parklara güvenlik kamerası konulması için çağrıda bulundular. İhlas Medya bünyesindeki İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi tarafından, son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarının önüne geçmek amacıyla başlatılan “Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun" kampanyasına Kocaeli’den de destek geldi. Çocuklarının bir an olsun yanından ayrılamadıklarını belirten Kocaelili vatandaşlar, belediyelerden çocuk parklarına güvenlik kamerası konulmasını istediler. Artan çocuk istismarının önüne geçilmesi konusunda güvenlik kameralarının caydırıcı olacağını belirten ebeveynler, güvenlik kameraları ile parkların daha güvenli hale gelebileceğini ifade ettiler. "Caydırıcı özelliği olduğu için çocuk parklarına güvenlik kamerası konulması daha uygun olur" Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Taner Maral, çocuk parklarına konulacak olan güvenlik kameraları ile güvenlik ortamının sağlanabileceğini belirterek, “Bu aralar, çocuk istismarları oldukça yoğun. Çocuk kaçırma olayları, hırsızlık olayları özellikle de. Çocuk da fark etmez, aile bireylerine yönelik olan taciz olaylarına karşı caydırıcı özelliği olduğu için çocuk parklarına güvenlik kamerası konulması daha uygun olur. Yaşam kalitesini arttırır bence. Benim çocuklarım biraz küçük ama 5-6 yaşındaki çocukları parka gönderemiyorsun yalnız. Başına ne geleceğini bilemiyorsunuz” dedi.

“Çocuğu gözümün önünden bir an olsun kaçırmamaya gayret ediyorum” Çocukların güvenlikleri için yetkililerden parklara kamera konulmasını isteyen Nezahat Bilek, torununu parka oynaması için götürdüğünde sürekli tedirgin olduğunu belirterek, “Artık çoluk çocuk demiyorlar, damacanayı kaçıracaklar neredeyse. Bu konuda çok doluyum ben. 70 yaşındayım ben. Burada çocuğu gözümün önünden bir an olsun kaçırmamaya gayret ediyorum. Parkta o eğleniyor güya ama ben mahvoluyorum. Lütfen rica ediyoruz parklara kamera konulması için. Ben şurada 5 dakika oturdum, iki arkadaş geldi. Annesi durdu benim çocuğun yanında öyle oturabildim. Çocuğu parka yalnız gönderemiyorsunuz. Oğlum benim yan tarafımda oturuyor. Gece bana geliyor çocuk. Eve bırakıyorum. Balkondan baksam çocuk merdivenden gidecek. Memleket bu durumda. Lütfen rica ediyoruz” diye konuştu.

“Buraya güvenlik kamerası konulması cezbedici olabilir” Çocuğu parkta oynarken sürekli tedirgin olduğunu söyleyen Hacer Çetinalp, “Çocuğumu parka değil, bir adım öteye bile bırakamıyorum. Her zaman yanındayım. Artık sokak arlarında güvenlik olmadığı için mecburen sitelerde yaşıyoruz çocuklarımız için. Zor, bu devirde çocuk büyütmek zor. Ben şu an beş dakika çocuğumu bıraksam bulamam. Çünkü güvenlik sıfır. Buraya güvenlik kamerası konulması cezbedici olabilir. Hani iyi bir şey olur, başlarına da bir şey de gelmeyebilir. Hani acil müdahale olur bir şey olduğu zaman. Güvenlik kamerası güvenlik açısından iyi olabilir” şeklinde konuştu.

