Kocaeli'den Afrin'e yardım tırı - KOCAELİ

- Genel detaylar - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un açıklaması Kocaeli 'den Afrin'e yardım tırı - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve kooperatiflerin iş birliğiyle hazırlanan yardımlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere tır ile Hatay'a gönderildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve kooperatiflerin iş birliğiyle Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırı, Hatay'a uğurlandı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, valilik önünde tırın hareketinden önce yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunda bölgede mücadele eden Mehmetçiğe destek amaçlı bir tır yardım malzemesi hazırlandığını söyledi.
Yardımların, Hatay Valiliği aracılığıyla Mehmetçiğe iletileceğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zor süreç içerisinde vatandaşların dayanışma anlayışı içerisinde bir destek oluşturması oldukça önemli ve anlamlıdır. Burada özellikle vatandaşlarımızın dayanışmayı öne çıkaran bir anlayışla böyle bir çalışma içerisinde yer alması takdire şayandır. Bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum."İçerisinde tıbbi ve kişisel malzemelerin bulunduğu yardım tırı, dua edilmesinin ardından Hatay'a uğurlandı.