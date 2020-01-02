Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

--Adliyeden detaylar



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli’nin Körfez ve Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan A.T., E.İ. ve S.E.Ş. adlı 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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