Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu - KOCAELİ

- Zanlıların adliyeye getirilmeleri - Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildiİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde, 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıd
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