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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'deki cinayet İzle

Kocaeli'deki cinayet İzle

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Adliye binasından genel görüntüler - Gebze ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halindeki 41 UD 019 plakalı minibüste Murat Barış Dikbıyık'ın (26) pompalı tüfek ve tabancayla öldürülmesiyle ilgili Gebze Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler K.Ö, Z.K, H.V.Ö, M.G, A.N, K.Ö, E.P. ve T.Ö. ile olayda kullanılan pompalı tüfeği temin ettiği öne sürülen M.E, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - OlayGebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste 21 Aralık'ta Murat Barış Dikbıyık (26) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Dikbıyık, pompalı tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, olayda çenesinden silahla yaralanan ve tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden İ.K. ile K.Ö, Z.K, H.V.Ö. ve M.G gözaltına alınmıştı.Daha sonra 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıkmış, şüphelilerden yaralı İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Akalan Avcılık Pompalı Tüfek Irak Trol 

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