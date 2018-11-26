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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'deki cinayet Haberi

Kocaeli'deki cinayet Haberi

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı - Çayırova ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde, bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 22 Kasım'da Akse Mahallesi'nde boş bir arsada Murat Kepenek'in (41) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın plakasını tespit etti.İstanbul'un Pendik ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H. Ö (33), Ö.Ö (25), Y.E (36), H.S (25) ve E.Ş'yi (30) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Adreslerde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin "tefecilik", "kasten yaralama", "gasp", "tehdit", "şantaj" gibi suçlarından poliste çok sayıda kaydının olduğu bildirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde 6 bin lira borç verdiklerini iddia ettikleri Kepenek'i geri ödeme yapmaması nedeniyle araca alarak darbettiklerini söyledikleri öğrenildi. - OlayGebze Mutlukent'te, 22 Kasım'da alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen tartışmada, şüpheliler tarafından araca bindirilerek darbedilen Murat Kepenek, araçtan inerek kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak boş bir arsada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Polis Akalan Tefecilik Alacak Verecek Meselesi Pompalı Tüfek 

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