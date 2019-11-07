Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü - KOCAELİ

Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü - Karamürsel'de 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı - Şüpheli baba, emniyetteki ilk ifadesinde oğlunu tabancayla öldürdüğünü itiraf ettiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası cinayet zanlısı olarak yakalandı.

İşitme Engelli Faili Meçhul Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı