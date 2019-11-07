Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü - KOCAELİ
- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü - Karamürsel'de 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı - Şüpheli baba, emniyetteki ilk ifadesinde oğlunu tabancayla öldürdüğünü itiraf ettiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası cinayet zanlısı olarak yakalandı.
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