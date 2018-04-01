Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı

--Kaza yapan araçlardan görüntüler

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( KOCAELİ - HD) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesi Battal Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 34 RK 7781 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Bayram Ö. kontrolündeki 41 PJ 738 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ahmet A. idaresindeki otomobil yolun karşı şeridine savruldu. Yolun karşı şeridinden gelen Erdal G. idaresindeki 34 DN 5859 hafif ticari otomobil karşı şeride savrulan Ahmet A. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Erdal G. kontrolündeki hafif ticari araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaye ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK

