Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kocaeli’de zincirleme kaza: 7 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

--Kaza yapan araçlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ - HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesi Battal Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 34 RK 7781 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Bayram Ö. kontrolündeki 41 PJ 738 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ahmet A. idaresindeki otomobil yolun karşı şeridine savruldu. Yolun karşı şeridinden gelen Erdal G. idaresindeki 34 DN 5859 hafif ticari otomobil karşı şeride savrulan Ahmet A. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Erdal G. kontrolündeki hafif ticari araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaye ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı