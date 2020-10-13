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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli'de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen sahte içkilerden görüntüler

Polis Sahte İçki Polis Ekipleri 

-Arama yapılan iş yerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonunda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Gebze'de sahte içki satışı yapıldığı belirlenen iki adrese baskın düzenledi.
Yapılan baskında iş yerindeki aramalarda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken iş yeri sahipleri hakkında inceleme başlatıldı.
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