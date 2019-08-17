Kocaeli’de yoğun yağmur ve dolu yağışı...Göle dönen yollarda vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kaldı

-Yağış anından görüntüler

-D100 ve TEM Otoyolu'ndan görüntüler

-Su baskınlarının yaşandığı alanlardan görüntüle

-Dolu yağışından görüntüler



( KOCAELİ )- Yoğun yağış D100 ve TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu KOCAELİ



- Kocaeli’de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında yaşanan su baskınları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu ve D100 Karayou’nda su birikintileri nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşurken, sel sularının bastığı yollarda araçlarının üzerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Kocaeli’yi yoğun sağanak ve dolu yağışı etkisi altına aldı. Öğlen saatlerinde Çayırova, Gebze ve Darıca bölgesinde başlayan yoğun sağanak yağış, daha sonra Dilovası ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağış sonrasında Dilovası ilçesinde yol ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Adeta göle dönen yolda araçları ile ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı. Yağışla birlikte etkili olan güçlü rüzgar nedeni ile Orhangazi Mahallesi 239 Sokak’ta bir ağaç tek katlı bir evin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evin çatı kısmında hasar oluştu. Sağanak yağış D100 ve TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti Yağış daha sonra Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeni ile D100 ve TEM Otoyolu’nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yağış, birçok iş yeri ve birçok evde su baskınlarına neden oldu. Kocaeli büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

