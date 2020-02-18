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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı İzle

Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı İzle

-D100 Karayolu'ndaki etkili olan sisten görüntüler

--Araçlardan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü. İl genelinde etkili olan ve yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D100 Karayolu ve TEM Karayolu’nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti. (MK-
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