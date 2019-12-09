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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı İzle

Kocaeli’de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı İzle

- Karayolunda etkili olan sisten görüntü

-- sis içerisinde ilerleyen araçlardan görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi D-100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi. Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti.
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