Kocaeli’de yaşlı adamın taşladığı köpek bakım evine alındı

-Tedavi altındaki köpekten görüntüler

-Görevlilerin açıklamaları

--Arşiv görüntüler-

-adliyeye sevk

-köpeği taşlayan adamdan detaylar



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşlı bir vatandaş tarafından taşlanan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşlı bir vatandaşın tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile yerde yatan köpeği taşladığı anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki görmüştü. Yaşlı şahıs ve köpeğe baktığı gençlerin davalık olay olduğu saldırı sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, köpeği bularak Kandıra ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Merkezde tedavi altına alınan köpek sahiplendirilmeyi bekliyor. Genel sağlık durumu iyi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şiddet mağduru köpek, ekipler tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Merkeze getirildikten sonra hemen sağlık kontrollerine başlanan köpeğin sırtında yara olduğu tespit edildi. Deri altındaki yaranın tedavisi için ilaç tedavisi yapıldı. Röntgeni ve radyo grafik muayenesi yapılan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sırtında yara tespit edildi Köpeğin tedavisi ile ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, “Kocaeli Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezimize, Körfez ilçesinden sırtına taş atılmış bir köpek getirildi.

Bu hayvanımızın öncelikle röntgenini çektik ve radyo grafik muayenesini yaptık. Sırtında bir yara tespit ettik. Ekiplerimiz genel muayenesini ve gerekli tedavisini yapıyor. Hayvanımız şuan gayet iyi ve sağlıklı bir durumda, sadece bir yara tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Güvenli bir aileye sahiplendirilecek Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan 2 yaşında ve fino cinsinde olan köpeğin aşıları yapıldı. Merkezde bakımları süren köpek, tedavileri bittikten ve tamamen iyileştikten sonra güvenli bir aileye, sahiplendirmesi yapılacak.

