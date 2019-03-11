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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

- Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay Kocaeli’de 10 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ve Gebze grup amirliği tarafından Kartepe, Derince, Darıca ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, satıcı konumundaki 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şahıstan 1’i Gebze Adliyesi’ne, 5’i Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (KT
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