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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'de trafik kazası: 10 yaralı Video

Kocaeli'de trafik kazası: 10 yaralı Video

- Kaza yerinden detay - Yaralılardan detayKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden İsmail Çelik idaresindeki 28 ET 531 minibüs ile Halil İbrahim Şengül'ün kullandığı 26 UN 717 plakalı kamyon, Gebze Yumrukaya mevkisinde çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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