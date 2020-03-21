Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçlardan görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 650 kara yolunda İzmit istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 VF 5696 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C'nin kullandığı 41 H 7873 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, hafif yaralanan sürücü Abdulla C'ye ambulansta müdahale edildi.Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
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