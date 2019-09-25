Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı- KOCAELİ

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı- KOCAELİ

- Müşteki yaşlı kadının parayı bıraktıktan sonra uzaklaşması (Güvenlik Kamerası) - Şüphelilerin polis ekiplerince yakalanması (Güvenlik Kamerası) - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı - Telefonla ulaştığı vatandaşlara kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı - Zanlılardan birinin suçüstü yakalanması, güvenlik kamerasınca kaydedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde, F.K'nin (60) çantasındaki poşeti tutarak telefonla görüşmesinden şüphelendi.MOBESE kameralarıyla bölgeyi incelemeye alan ekipler, kadının içinde 60 bin lira olan poşeti bir ağacın yanına bırakması üzerine çevrede beklemeye başladı.
Kısa süre sonra İ.H.G'nin (19) telefonla görüşür halde gelip poşeti alması üzerine ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.Kadını yönlendiren diğer şüphelinin de Başiskele'de bir fabrikada çalıştığı bilgisi üzerine polis ekipleri, düzenlediği operasyonda M.A'yı yakaladı.Benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Polis ekiplerine ağlayarak teşekkür ettiPolis ekiplerince parası kendisine teslim edilen F.K. adlı kadının, ağlayarak teşekkür ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, müştekiyi telefonla arayarak, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ağacın yanına içinde para bulunan poşeti bırakması, İ.H.G'nin ise poşeti almasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınması yer alıyor.

Yaşlı Kadın Fabrika Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı