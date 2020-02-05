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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı

Kocaeli'de tarihi tren garı alev alev yandı

- Yangından alevli amatör görüntüler

Tarihi Bina Amatör Trol 

-- Yangın yerinden görüntüler
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi tren garı binası bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yanarak büyük hasar gördü. Yangın 22.10 sıralarında Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan tarihi tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan ve 1950 yılında inşa edilen tren garında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek boş olan ve kullanılmayan binanın tümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin alev alev yanan tarihi binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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