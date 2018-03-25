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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli’de sobadan zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti

Kocaeli’de sobadan zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti

Evin önünde toplanan kalabalık

Olay Yeri İnceleme Karbonmonoksit Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri 

-Evden görüntü
-Malkoç'un yeğeni ile röportaj
-Ölen şahısların fotoğrafları
-Detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen abla ve kardeşi hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde İzmit Turgut Mahallesi Demirağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Telci (71) hasta olan ablası Şükriye Malkoç’a( 85) yardım etmek için yanında kalıyordu. Akşam sobaya kömür koyarak yatan abla kardeşten haber alamayan yakınları sabah saatlerinde durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeride abla ve kardeşin hareketsiz yattığını gören itfaiye ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Telci ve Malkoç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan haberi alan abla ve kardeşin yakınları eve koştu. Yaklaşık 1 ay önce yine aynı evde sobadan sızan gazdan dolayı zehirlenme olduğu, ev sakinlerinin canlarını zor kurtardığı öğrenildi. Eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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