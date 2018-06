Kocaeli’de silahlı kavga: 3 yaralı İzle

--Olay yerinden görüntüler

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokak ortasında 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada olaya karışan 3 şahıs da yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre birlikte alkol aldıkları iddia edilen R.Ç., H.E. ve G.A. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma sonrasında şahıslar, silahlarını çıkartarak birbirlerine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği R.Ç., H.E. ve G.A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan R.Ç. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne, G.A. ve H.E. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY