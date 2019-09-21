Kocaeli’de silahlı kavga: 1 yaralı Haberi

-Yaralının yerde yatma anları

-Polislerin incelemeleri



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs silahlarını çekerek berber çırağı Mete Y.’ye ateş etti. Bacağına isabet eden 3 mermi ile yaralanan Mete Y. kanlar içinde yerde kalırken, 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Mete Y., Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerini güvenlik şeridine alan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

