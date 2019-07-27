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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de silahla yaralama Video

Kocaeli'de silahla yaralama Video

- Olay anının güvenlik kamerası görüntüleriKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir kahvehanenin önünde oturan Fikret Şenyiğit, otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.Bacağına iki mermi isabet eden Şenyiğit, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenyiğit'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Şenyiğit'in eski ortağı M.A.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kahvehane Saldırı 

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