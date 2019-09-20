Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli’de sağanak yağış Haberi

Kocaeli’de sağanak yağış Haberi

Yağıştan görüntüler

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Karya Akalan Su Baskını 

-ıslanmamak için koşan vatandaşlardan görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de beklenen sağanak yağış, il genelinde etkili olmaya başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmara Bölgesi’nin doğusunda beklenen sağanak, Kocaeli’de etkili oldu. İzmit, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Derince, Körfez, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde başlayan kısa süreli sağanak yağışa hazırlıksız yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. İzmit kent merkezinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş ise ıslanmamak için koştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yapılan kuvvetli yağış uyarısı nedeni ile su yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Meteoroloji vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı Kocaeli genelinde kuvvetli sağanak yağışın gece saatlerine kadar etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kocaeli, Sakarya ve Düzce için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyarıların yapıldı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı