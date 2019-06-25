Kocaeli'de palet imalathanesinde yangın Video

- Yangından detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde orman ürünleri imalathanesine ait konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Balçık Mahallesi'ndeki palet imalathanesine ait konteynerde semaverdeki kıvılcımın çevredeki paletlere sıçramasıyla yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Konteynerdeki paletler tamamen yanarken imalathanede maddi hasar meydana geldi.
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