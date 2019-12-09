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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı Haberi

Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı Haberi

- Kaza yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Halk Otobüsü 

-- Yaralıların ambulansa alınması
-- Yaralılardan ilk açıklama

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı. Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. (GY-
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