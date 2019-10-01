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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulaması yapıldı

Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulaması yapıldı

Yayaların karşıya geçmesi

Polis Farkındalık Memur Yaya Geçidi 

-Kaymakam Mustafa Güler'in sürücülerle konuşması

( KOCAELİ )- Yayalara öncelik tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı KOCAELİ

- İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı ‘Önce Yaya’ projesi kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmesi nedeniyle Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Hükümet Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yaptı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in de katıldığı uygulamada yayalara öncelikli yol hakkı tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Kurallara uyan sürücülere teşekkür etti Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yanına aldığı bir çocuk ile birlikte yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şubat ayında trafik polislerimizle birlikte yaya kavşaklarımızda bir farkındalık programı yapmıştık. Bakanlığımız yeteri kadar uygulanıp uygulanmadığını takip ediyor. Tekrar zihinlerde bunu tazelemek için 2 Ekim’de Türkiye genelinde tekrar bir farkındalık programı yapması için talimat gönderdi. Biz bugün Kaymakamlığımızın önünde bir farkındalık yapmak istedik. Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla birlikte karşıya geçerek sürücülerimizin buna ne kadar riayet ettiğini görmek istedik” ifadelerini kullandı.
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