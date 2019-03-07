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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'de mobilya dükkanı yandı Video

Kocaeli'de mobilya dükkanı yandı Video

- - Yanan dükkandan detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylarKOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta bulunan E.G'ye ait mobilya dükkanında, yangın çıktı.Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alınırken mobilya dükkanında maddi hasar meydana geldi.Polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, vitrin camı kırılan dükkanın önünde benzin bidonu olduğu belirlendi.Ekipler, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Vitrin Mobilya Benzin Yangına Müdahale Trol 

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