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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’de meydana gelen kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Kocaeli’de meydana gelen kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

ARŞİV-

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Olay yerinden görüntü,
-- Yaralıların arkadaşları başından ayrılmak istememesi ve feryatları
-- Polis ve vatandaşların yaraları ikna çabaları-
-- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-- Kaza yapan araçlardan görüntü

( KOCAELİ )- Kanlar içinde ölen arkadaşları için aracın başından ayrılmadılar- Kaza yapan aracın içinden alkol kutuları çıktı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde önündeki otomobile çarpan cipin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri kanlar içinde ölen arkadaşlarının başından ayrılmayan yaralıları tedavi için zor ikna etti. Kaza gece 23.50 sıralarında Kartepe İstasyon Mahallesi Köseköy tünel üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, Köseköy Tünel üstü Ankara istikametinde önünde seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bariyerleri aşarak refüjde ters döndü. Kazada cipte bulunan Mehmet Emin Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Adem K., Mesut K ve Furkan A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden kanlar içinde çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavi olmayı reddeden ve alkollü olduğu iddia edilen yaralılar, cip içinde hayatını kaybettiği belirlenen Yazıcı'nın kurtarılması için polis ve sağık ekiplerinden yardım isteyerek aracın başından ayrılmayı reddettiler. Polisin ve vatandaşların uzun süren çabaları sonucu yaralılar ambulanslara alınarak Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybeden şahıs ise polis ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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