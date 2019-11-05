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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Haberi

Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Haberi

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Mağdur Kadın Fuhuş Operasyonu Fuhuş Harekete Geç Irak 


- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı. Olay, dün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. (41) ve yardımcısı G.K. (25) ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen G.K. ve G.K. isimli kadınlar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilirken, fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. (MK-GY
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