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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de kumar oynayan 251 şahsa 65 bin TL ceza

Kocaeli'de kumar oynayan 251 şahsa 65 bin TL ceza

-Çeşitli kumar oyun araç ve gereçleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Polis Para Cezası Kahvehane Polis Ekipleri 


- Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 251 şahsa 65 bin 9 TL para cezası kesildi. Ramazan Ayında Kocaeli'de tombala ve kumar benzeri oyunları oynatan yerlere opersyon yapıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak Kartepe, Gölcük, Derince, Körfez, Dilovası Gebze , Çayırova ve Kandıra ilçerindeki 40 ayrı mekana operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 41 şahıs hakkında kumar oynamasına yer temin etme suçundan adli işlem uygulandı. Operasyonlarda kumar oynayan 251 şahsa 65 bin 9 TL para cezası kesilirken, 8 bin 135 TL kumar parasına el koyuldu. Kumar oynatıldığı tespit edilen 17 ruhsatsız yerin süresiz olarak, 23 kahvehanenin 30 güne kadar mühürlenmesi gerekli yerlere yazışmalar yapıldı. (UK
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