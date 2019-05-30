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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'de 'kumar' operasyonu Video

Kocaeli'de 'kumar' operasyonu Video

Kocaeli 'de "kumar" operasyonu - Ele geçirilen kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzeneklerden detaylar Kocaeli 'de "kumar" operasyonuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı.Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.

Kahvehane Sigara Harekete Geç 

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