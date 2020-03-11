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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’de koronavirüsten korunmak isteyenler kolonyacılara akın etti

Kocaeli’de koronavirüsten korunmak isteyenler kolonyacılara akın etti

-Mağazanın önündeki kuyruktan görüntüler

Koronavirüs Alışveriş Kalaba Öğretmen Alabalık 

--Vatandaşların mağazadan alışveriş yapması
--Vatandaşlarla röportaj

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, kolonya mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye’de bir korona virüs vak'asına rastlandığını açıklaması sonrasında vatandaşlar, virüsten korunmak için farklı önlemler alıyor. Korunma önlemleri kapsamında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, kolonya satışı yapılan mağazaya akın etti. Virüsten korunmak adına kolonya almak isteyen vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan mağaza yetkilileri 7 saatte mağazadan 500’den fazla insanın alışveriş yaptığını söyledi.

“Sağlık Bakanının yaptığı açıklamadan dolayı herkes tedbir almaya çalışıyor” Virüsten korunmak için kolonya almak istediğini söyleyen Ali Rıza İpekçi isimli vatandaş, “Televizyondan dinlediklerimize göre ellerimizi bol bol yıkayacağız. Kolonyayla el yıkayacaksın, kalabalık ortamlara girmeyeceksin. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Günümüz de dolduysa onun için yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi kolonyayı deneyeceğiz. Onun için burada sıraya girdik. Bakalım sıra ne zaman bitecek. Dün geldim almaya, kuyruk yoktu. Bugün alacaktım. Bugün de durum böyle. Her gün kullanacağım. Akşam Sağlık Bakanının yaptığı açıklamadan dolayı herkes tedbir almaya çalışıyor” dedi.
“Biz de önlem alıyoruz” Öğretmenlik yaptığı bir kurumda eğitim alan çocukların korunması için kolonya satın aldığını söyleyen Nilgün Kızılkan Akkanoğlu, “Bu kolonyacıya bir öz güvenimiz var. Onun için burada bu kadar kuyruk var. İnsanların olduğunca kapı kolu, prizleri bol sabun ve sirke suyuyla temizlemeleri lazım. Kolonya da önemli. Biz de önlem alıyoruz. Ben aynı zamanda engelli bireylerin öğretmenliğini yapıyorum. Çocuklarımızı da aşırı bir titizlikle korumaya çalışıyoruz. Binalar sürekli temizleniyor. Ben onlar için buradan kolonya alıyorum” şeklinde konuştu.
(MK-GY-BA-Y)
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