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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı

-Kaza yerinden görüntüler

İtfaiye Aracı İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Direksiyon Irak 

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler
--Görgü tanığı ile röp.
--Aracın çekici ile kaldırılması
--Detay

( KOCAELİ )- İstinat duvarından uçmaktan son anda kurtulan sürücü olay yerinden kaçtı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 katlı binanın istinat duvarına çarparak durabildi. İstinat duvarından aşağıya uçmaktan son anda kurtulan sürücü, aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay saat 17.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen Döndü T. isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen 41 E 7985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil yoldan, çıkarak yol kenarında bulunan 5 katlı binanın yanındaki istinat duvarına çarptı. Otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşmekten son anda kurtulurken, sürücü otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin istinat duvarından düşmemesi için güvenlik önlemi alarak otomobili halat yardımıyla itfaiye aracına bağladı. Daha sonra olay yerine gelen çekici yardımıyla otomobil kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Döndü T. üzerine kayıtlı olan otomobilin sürücüsünün bulunması ile ilgili çalışma başlattı.
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