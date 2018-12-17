Kocaeli’de karda mahsur kalan 7 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Haberi



- Kocaeli’nin zirvesi Kartepe’de araçları ile kara saplanarak mahsur kalan 7 kişi, AFAD ve Jandarma ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Kocaeli’de AFAD ve Jandarma ekiplerince Kartepe Kuzuyayla’da haftasonu düzenlenen 2 ayrı operasyonda, karda mahsur kalan 7 kişiyi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Cumartesi gece 02.55’te Kuzuyayla bölgesinde 5 gencin içinde olduğu aracın kalda mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, alınan konum bilgileri ile hızla olay yerine intikal ettiler. Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında 03.50’de Ergün Ç., Önder Y., Artun T., Erkan Y. ve Alp A. isimli gençlerin içinde bulundukları araca ulaşıldı. AFAD’a ait 8x8 amfibik müdahale aracıyla kara saplanan araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Donmaktan korkan gençlerden ekiplere teşekkür Ekipler, Pazar gecesi 21.30’da da 112 Çağrı Merkezine Kuzuyayla bölgesinden gelen ihbar ile yeniden harekete geçti. 2 gencin mahsur kaldığı ihbarını alan Kocaeli AFAD, ve Jandarma ekipleri kısa sürede arama çalışması başlattı. Olay yerine ulaşan ekipler, Selçuk O. ve Olcay Ö. isimli gençlerin araçlarının ana yoldan 5 km içeride tali yolda kara saplandığını tespit etti. Vinç yardımıyla güvenli bölgeye çekilen araç içindeki gençler, donmaktan çok korktuklarını ifade ederek AFAD ve Jandarma’ya teşekkür ettiler.

