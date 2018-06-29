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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli’de istinat duvarı yıkıldı, vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamadı

Kocaeli’de istinat duvarı yıkıldı, vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamadı

Yıkılma tehlikesi yaşanan binadan görüntü

Polis İstinat Duvarı Temel Kazısı Zabıta Çökme Tehlikesi 

-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde temel kazısı sırasında istinat duvarı, yıkıldı. Yıkılan duvarının yanında bulunan binadaki vatandaşlar korkudan evinden çıkamadı. Olay, saat 19:00 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 240 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan bir arsada başlatılan temel kazısı sırasında bir anda yol kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sırasında evlerinde bulunan vatandaşlar, istinat duvarının çöküşü sırasında yaşanan gürültü nedeni ile büyük panik yaşadı. İstinat duvarının yıkıldığı arsanın yanında bulunan binada yaşanan çökme tehlikesi b ile binada bulunan evlerinden dışarı çıkamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre sonra olay yerine gelerek, yaşanan panik sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, güvenlik alarak, çökme tehlikesi yaşanan binadaki vatandaşları incelemelerin tamamlanmasına kadar binaya girmemeleri konusunda uyardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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