Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Devrilen iş makinesinden görüntü

İlk Müdahale İş Makinesi Yol Çalışması Toprak Kayması Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması sırasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Olay sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde devam eden tramvay yolu çalışma alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol çalışmasında görev yapan Yılmaz Ş. idaresindeki iş makinesi, çalışma yaptığı alanda meydana gelen toprak kayması sonrası devrildi. Devrilen iş makinesinin içinde bulunan operatör Yılmaz Ş. ise hafif yaralı şekilde araçtan çıktı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Ş. ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı